De Call of Duty franchise wordt later dit jaar van een nieuw deel voorzien en in de update bestanden van Call of Duty: Black Ops Cold War is het een en ander aan informatie naar boven gekomen. Daarnaast heeft bekend leaker Tom Henderson de nodige hints op Twitter gezet, waardoor we het een en ander aan nieuwe details over de game hebben.

Dit alles is officieel nog steeds niet bevestigd, maar naar verwachting zal er op korte termijn een evenement plaatsvinden waarbij de game uit de doeken wordt gedaan. De hints die Henderson geeft is het getal 24 en dat in combinatie met Kermit de Kikker die een kaart bekijkt, wat dus 24 maps suggereert.

In een ander bericht wordt het militaire alfabet getoond met daarbij de tekst ‘A Soon’, wat een alpha op korte termijn moet betekenen. In weer een ander bericht stipt Henderson aan dat dynamisch weer erg gaaf is, wat dus een nieuw element in de game kan zijn en tot slot zien we een kalender met 5 november in het groen, wat mogelijk de releasedatum is.

Het is allemaal erg suggestief, maar gezien de historie van Henderson klinkt dit best geloofwaardig, mits de conclusies op het web naar aanleiding van zijn tweets correct zijn. Uit de data van Black Ops Cold War is nog naar voren gehaald dat er een bundel van de game uitkomt die drie Operator skins bevat, een pakket met wapens en dubbel XP tokens, alsook vroegtijdige toegang tot de beta.