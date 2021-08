De NASCAR-raceserie krijgt dit jaar opnieuw een videogame, getiteld NASCAR 21: Ignition. MotorSport Games, die recent ontwikkelaar Studio 397 en de rFactor franchise hebben gekocht, brengt hiermee een vervolg op NASCAR Heat 5 op de markt. Deze nieuwe aanwinsten moeten van NASCAR 21: Ignition een topgame maken. De game zal gebruikmaken van de Unreal Engine en de physics engine van Studio 397.

Motorsports Games gelooft dat dit ervoor zal zorgen dat de nieuwe titel een meer authentieke race-ervaring zal bezorgen, gekoppeld aan geweldige gameplay en een meer dynamische AI. NASCAR 21: Ignition zal authentieke coureurs, teams en circuits bevatten, een carrièremodus en een multiplayermodus die plaats biedt aan maximaal 40 personen. NASCAR 21 lijkt ook een geweldige soundtrack te bevatten met bands zoals Lynryd Skynyrd, Aerosmith en Imagine Dragons.

De game zal op 28 oktober verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Racefans die de PlayStation- of Xbox-versie kopen, krijgen later een gratis upgrade naar de current-gen versie van de game.