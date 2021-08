Age of Empires is een franchise die geliefd is bij velen en je kunt je voorstellen dat een mobiele versie veel mensen gelukkig zal maken. Tencent heeft recentelijk aangekondigd dat zij aan een Age of Empires game werken genaamd Return to Empire. Deze game wordt gemaakt door TiMi Studios en lanceert als eerste in China. Xbox en TiMi kondigde in mei 2021 al een strategische samenwerking aan en de Age of Empires IP is hun eerste gezamenlijke project.

TiMi is niet de minste ontwikkelaar, zij hebben ook Honor of Kings, Call of Duty Mobile en Pokémon Unite gemaakt. De waardevolle IP van Age of Empires is dus in goede handen. Er is nog geen bevestiging gekomen dat de game ook buiten China uit zal komen, maar dit is hoogstwaarschijnlijk een kwestie van tijd. De mobile gaming markt is in China gigantisch en het is logisch dat de game eerst daar verschijnt.

Een officiële website is inmiddels live gegaan en morgen zal er een gameplayvideo van de game verschijnen.