Ultra Age is een titel die al enige tijd geleden opdook, maar toen nog geen platform van release toegewezen had gekregen. Ondertussen is duidelijk dat de game naar de PlayStation 4 komt, alsook naar de Nintendo Switch.

Bereid je Joy-Cons maar voor op heel wat mishandeling! Deze hectische game vertrouwt volledig op een deftig combosysteem, waarbij de onderstaande trailer je gameplay toont die elementen leent uit allerlei bekende hack ’n slash games van Bayonetta tot Devil May Cry, maar ook best competitie biedt voor Nintendo’s geliefde Daemon X Machina en Astral Chain.

De game staat gepland voor een release eind 2021. Het is nog niet bekend of de game enkel digitaal zal uitkomen of ook een fysieke uitgave ontvangt.