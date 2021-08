Na de recente grote Los Santos Tuners update is het nu weer gewoon wekelijks een normale update, zo ook deze week weer. Rockstar Games heeft het een en ander aan nieuwe content aan GTA Online toegevoegd, zodat spelers weer de nodige nieuwe dingen hebben om zich mee te vermaken.

Zo kunnen spelers nu aan de slag met het The Lost contract, wat een nieuwe meerdelige overval is die gericht is op de illegale praktijken van The Lost Motorcycle Club. Dit kun je alleen spelen, maar ook met drie andere spelers. Daarnaast is er een nieuw voertuig toegevoegd en zo is er nog veel meer.

Hieronder alle details op een rijtje:

Nieuwe Robbery: The Lost Contract, nu beschikbaar vanaf de Job Board in de Auto Shop van de speler.

Nieuw voertuig: The Emperor Vectre, nu verkrijgbaar bij Legendary Motorsport

Dubbel GTA$ en RP bij de Pursuit Series en Siege Mentality

Nieuwe Prize Ride Challenge: Car Meet Members die deze week 4 dagen op rij 3 sprints winnen, winnen de Karin Futo GTX die bovenop de Vapid Slamtruck zit bij de LS Car Meet

Nieuwe testritten: de nog niet uitgebrachte Pfister Growler is nu beschikbaar om uit te proberen op de LS Car Meet’s Test Track, naast de Dinka Jester RR en de onlangs uitgebrachte Emperor Vectre

LSCM Membership Beloningen: laatste kans voor het LS Customs Varsity Jacket voor een bezoek aan de LS Car Meet en de GTA$250K-bonus voor degenen die voor 18 augustus Reputation Level 20 bereiken

De Lampadati Michelli GT is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Ook aan kortingen ontbreekt het uiteraard niet. Zo zijn alle Executive Office eigendommen nog altijd verkrijgbaar voor de helft van de prijs en de onderstaande voertuigen schaf je momenteel goedkoper aan:

Lampadati Tigon — 30% korting

Mammoth Squaddie — 30% korting

RO-86 Alkonost — 30% korting

Vapid Ellie — 40% korting

Grotti Itali GTO — 40% korting

Als laatste loont het ook nu weer om je Social Club-account te koppelen aan Prime Gaming, mits je dat hebt, want daar krijg je deze week een GTA$100K bonus voor. Ook is het Auto Shop-pand in Strawberry gratis. Verder profiteer je dan van 50% korting op de Benefactor BR8 en 80% korting op de Coquette Blackfin.