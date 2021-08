Tijdens Realms Deep 2021 hebben ontwikkelaars Hannah Crawford en Carlos Lizarraga een nieuwe trailer van hun hardcore retro shooter Sprawl laten zien. De game speelt zich in een eindeloze Cyberpunk stad af waaruit jij moet zien te ontsnappen. Dankzij jouw cybernetische “icarus” implantaat kun je de meest bizarre acrobatische bewegingen uit je mouw schudden, vergelijkbaar met de game Ghostrunner.

De gemilitariseerde politie die achter je aan zit, dient echter niet alleen als kanonnenvoer. Hun bloed voedt namelijk jouw cybernetische “icarus” implantaat, waardoor je de mogelijkheid krijgt om de tijd te vertragen. Dankzij een uitgebreid arsenaal aan vuurwapens waan jij je al snel als Neo in The Matrix, maar dan veel gewelddadiger. Weet jij de centrale wolkenkrabber te bereiken of sterf je onderweg?