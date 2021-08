Later dit jaar komt Valve met de Steam Deck, wat een portable gaming pc is die recent werd aangekondigd. Om dit nieuwe platform weer onder de aandacht te brengen heeft Valve een nieuwe trailer uitgebracht en die dient als een introductie tot het systeem.

In een compacte vorm kom je alles over Steam Deck te weten, dus als je er nog niet helemaal bekend mee bent is de trailer zeker even de moeite waard om te checken. De Steam Deck zal in december 2021 verschijnen en dat in verschillende varianten.

Meer specifieke details en technische specificaties kun je hier vinden.