Naar verwachting zal Activision op korte termijn de nieuwste telg in de Call of Duty franchise onthullen: Vanguard. Dit zal mogelijk gepaard gaan met een in-game evenement in Call of Duty: Warzone en dit wordt kracht bijgezet nu de eerste teaser in de Battle Royale game is opgedoken.

Op het moment dat je een potje Warzone wint, dan haalt de helikopter je altijd op en ontsnap je op een veilige manier uit het gas. Dat geldt nu niet langer voor iedereen, want een sniper schiet de laatste speler van de kabel af, zoals je in de video hieronder kunt zien.

De sniper in kwestie heeft een outfit aan dat uit de Tweede Wereldoorlog komt, wat dus ook een bevestiging voor de setting vormt.