Fortnite krijgt met enige regelmaat nieuwe skins en dat ook van bekende personages. Nadat recent Free Guy, gespeeld door Ryan Reynolds, werd toegevoegd staat nu Wonder Woman klaar. Epic Games heeft laten weten dat Wonder Woman op 19 augustus naar Fortnite komt.

Zij zal via de in-game store verkrijgbaar zijn. Op 18 augustus zal het echter al mogelijk zijn om cosmetische Wonder Woman items vrij te spelen. Dit zal via de Wonder Woman Cup gaan, waarbij spelers drie uur de tijd krijgen om tien wedstrijden te spelen en zoveel mogelijk punten te verzamelen.

De beste teams per regio krijgen de cosmetische items als een prijs. Elk team dat meer dan acht items weet te scoren, krijgt een exclusief Honorary Amazons laadscherm.