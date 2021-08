Vorig jaar kwam er een remaster van Crysis uit. Begin juni dit jaar liet Crytek weten dat de gehele trilogie dezelfde opknapbeurt zou krijgen en dat deze tezamen worden aangeboden in één bundel. Er is nu een video verschenen die laat zien wat de verschillen zijn tussen het origineel en de remasters. Deze video check je onder dit bericht.

De video waar het om gaat neemt de Xbox 360-versies van de drie Crysis-titels en vergelijkt deze met de geremasterde Xbox Series X-versies. Het is duidelijk dat de games er nu mooier uitzien dan voorheen. De grote vraag is alleen of de framerate stabieler zal zijn dan in Crysis Remastered, die vorig jaar verscheen en waarin de frames per seconde flink op en neer gingen.