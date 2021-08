De populaire multiplayer horrortitel Dead By Daylight is niet vies van een cross-over meer of minder. Verschillende franchises kwamen de game al een bezoekje brengen, zo ook de succesvolle Netflix serie Stranger Things. Dat mooie liedje komt echter binnenkort aan zijn eind, want Behaviour Interactive kondigde aan dat alle gerelateerde content vanaf 17 november 2021 niet meer beschikbaar zal zijn voor aankoop.

Dit wil zeggen dat de drie speelbare personages, de Demogorgon, Nancy Wheeler en Steve Harrington, niet meer gekocht kunnen worden, maar wel nog beschikbaar zijn om mee te spelen als je ze al hebt aangeschaft. Dit geldt ook voor alle eventuele outfits die je hebt vrijgespeeld. De Underground Complex map sluit echter definitief en wordt permanent uit de game gehaald.

Momenteel is een ‘Last Chance Sale’ gaande die alle Stranger Things content voor een scherpe prijs aanbiedt.