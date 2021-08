Op 17 september wordt de originele Nexomon gelanceerd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch, zo hebben uitgever PQube en ontwikkelaar VEWO Interactive aangekondigd.

Voor wie niet kan wachten is de game momenteel al beschikbaar voor pc via Steam, iOS via de App Store en Android via Google Play. Het vervolg Nexomon: Extinction is beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc via Steam.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de game:

Word een held – Kies uit zeven unieke Nexomon-starters om je reis te beginnen en te trainen terwijl je eropuit trekt om de uitgestrekte wereldkaart te verkennen. Bouw een formidabel team om het op te nemen tegen machtige vijanden en de wereld te redden van de NexoLord! Klassiek gevechtssysteem – Neem deel aan een diep en boeiend 2D-vechtsysteem met geanimeerde turn-based gevechten tegen de wilde Nexomon, mede-temmers en legendarische kampioenen! Je moet de negen elementaire typen beheersen om het voordeel te hebben in de strijd. Bouw je team – Ontmoet wilde Nexomon en vecht om ze te vangen en toe te voegen aan je Nexopedia! Stel je droomteam samen uit meer dan 300 Nexomon met honderden unieke moves. Stel het ultieme team samen en leid je vrienden naar de overwinning! Verken de NexoWorld – Van dichte bossen tot gevaarlijke vulkanen en prachtige sneeuwlandschappen, je reis om de NexoWorld te redden neemt je mee over een uitgestrekte wereldkaart met meer dan 10 levendige regio’s om te verkennen. Leg de unieke wezens vast die in de verschillende omgevingen wonen om het krachtigste team te bouwen!

Voor wie benieuwd is naar de gameplay, kun je hieronder de gameplay trailer vinden: