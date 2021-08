Pokémon Unite is al even verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, maar dat is niet het enige platform waarop de game zou verschijnen. Zo stond er ook een mobiele versie op de planning en The Pokémon Company heeft tijdens Pokémon Presents vanmiddag aangekondigd dat de mobiele versie op 22 september verschijnt.

Het is vanaf nu mogelijk om je te registreren voor de game in de Google Play Store en daarvoor dien je hier te klikken. In de App Store is het nog niet mogelijk om een pre-registratie te plaatsen.

Op het moment dat er over beide platformen 2.500.000 registraties geplaatst worden, krijgen spelers een Unite License: Pikachu en bij 5.000.000 registraties een Special Festival Style: Pikachu Holowear.