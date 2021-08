Fatal Frame: Maiden of Black Water is een survival horrorspel ontwikkeld door Koei Tecmo en deze titel verscheen in Europa in 2015 voor de WiiU. Het vijfde hoofddeel in de Fatal Frame-serie krijgt nu echter een remaster voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, die zal verschijnen op 28 oktober.

PROJECT ZERO: MAIDEN OF BLACK WATER will be free to upgrade from PS4 to PS5 and from Xbox One to Xbox Series X|S (Smart Delivery). We will share more information, coming soon.📸 👻 https://t.co/bNJZKMU2MG#PROJECTZERO #KTFamily pic.twitter.com/1Er1qTk11O — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) August 18, 2021



Spelers die de PS4-versie van Project Zero: Maiden of Black Water – zoals de remaster heet – aanschaffen, zullen van een gratis upgrade naar de PS5-versie kunnen genieten. Xbox-bezitters kunnen ook profiteren van de upgrade dankzij Microsofts Smart Delivery-service. Je kan alvast de onderstaande trailer bekijken om in de sfeer te komen.