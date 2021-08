Review | Corsair HS80 RGB Wireless – Ik heb niets meer dan lof voor de HS60 headset van Corsair als het gaat om de looks. Het is een erg mooie headset om naar te kijken, maar het is ook wel een design dat Corsair al wat langer gebruikt. Tijd voor verandering en met de nieuwe HS80 RGB Wireless lijkt dat te gebeuren. Met dit nieuwe uiterlijk hebben we weer een Corsair headset in handen en we bekijken wat het zoal ter tafel brengt. De premium headset van Corsair moet aardig wat in zijn mars hebben als we naar het prijskaartje kijken en in deze review duiken we daar dieper in om te zien of Corsair hier iets interessants mee weet te bieden.

Mengelmoes qua design

Corsair heeft zoals aangegeven met de HS80 een nieuw design in het leven geroepen. Het heeft veel weg van de VOID headsets; kortom een wat vierkant design bij de earcups. Het ziet er erg modern uit en door de mat zwarte uitvoering ook wel netjes. De scharnieren van de hoofdband zijn volledig van metaal wat de duurzaamheid alleen maar bevordert. Bij de bovenste draaipunten heb je een gouden subtiele rand en bij de earcup steekt de geluidskabel naar buiten, die weer in de hoofdband verwerkt zit. Dit is echter een zeer dun draadje, dus dat oogt en lijkt wat fragiel te zijn. De microfoon daarentegen is een plat maar breed onderdeel wat flexibel is en een erg recht design kent ten opzichte van de wat ronde afwerkingen die de earcups hebben. Op de linker earcup kun je overigens nog de powerknop vinden, alsook een scrollwiel voor het volume dat erg fijne feedback geeft.

De hoofdband kent het skiband principe, oftewel onder de robuuste hoofdband heb je te maken met een brede elastiek dat op je hoofd rust. Dit kun je bijstellen door dit aan de binnenkant op twee punten te verstellen. Een erg onhandige mechaniek en het vereist een beetje priegelwerk. De skiband toevoeging had niet eens gehoeven, gezien Corsair met hun vorig design prima comfort leverde middels de wat stevigere en traditionele hoofdband. De earcups hebben een stoffen kussen, wat prima op je oren rust, maar een ander soort materiaal had mijn voorkeur genoten voor een wat luxere look. Het steekt af tegen de rest van het mat strakke design dat erg premium oogt. En bij een headset die €149,99 kost, mag je dit eigenlijk wel eisen. Alles bij elkaar genomen lijkt het design all-over-the place te zijn, waardoor de vele onderdelen op de headset niet als een coherent geheel ogen.

Hoe klinkt het?

De Corsair HS80 RGB Wireless heeft een warme ondertoon in zijn algehele geluidspresentatie. Hierbij moeten we wel gelijk vermelden dat het bij de middentonen erg zuiver is en dat de headset geenszins muddy klinkt. De hogere tonen zijn hierdoor iets subtieler, maar op een degelijke manier nog aanwezig. De bass is waar het hier om draait, die de presentatie als het ware draagt. De lage tonen zijn lekker diep, maar overheersen nooit. Een mooie balans, hoewel je dus wat minder prominente lagere tonen hebt, is het een zeer fijne geluidssignatuur om naar te luisteren. Ook zeker met lange speelsessies is het erg comfortabel voor je oren door die warme ondertoon.

Ook de ruimtelijkheid is zeer degelijk te noemen. De volledige presentatie klinkt lekker groots met een shooter, maar ook in games die een mooie open wereld bevatten kun je alles om je heen duidelijk genoeg horen. Het is best indrukwekkend wat deze headset klaarspeelt voor zijn prijsklasse. Ook als je nagaat dat de microfoon je stem op een natuurlijke wijze over weet te brengen. Het gaat een klein beetje gepaard met wat ruis, maar voor de rest is er niks wat er voor zorgt dat je onverstaanbaar bent. Al met al doet de Corsair HS80 RGB Wireless dus goede dingen wat betreft het geluid en met een accuduur van rond de 15/18 uur kan je aan een stuk door blijven genieten (hoewel dit eigenlijk iets langer mocht zijn).

Een simpel product

Je kan voor de rest weinig met de headset doen. De software is erg beperkt, dus op de pc ben je gelimiteerd tot de EQ en het veranderen van de RGB-kleuren van het logo dat je op de earcups vindt. Voor de rest kan je ook nog het volume van je microfoon aanpassen en de sidetoning reguleren. Wil je de headset op de PlayStation 4 of 5 gebruiken, dan heb je nog minder opties. Omdat de headset een scrollwiel mist voor het afmixen van de voicechat en het gamegeluid, ben je gebonden aan het systeem van Sony qua regulaties. Dit had voor het gebruiksgemak wel op de headset mogen zitten. Ditzelfde geldt voor de bijgeleverde USB-C kabel. Die dien je op een specifieke aansluiting op de headset te klikken, waardoor je niet elke gewenste USB-C kabel kan gebruiken, maar enkel die Corsair zelf heeft meegeleverd. Niet het allergrootste minpunt, maar het is onnodig zoeken naar een USB-C kabel als je deze even niet kan vinden.