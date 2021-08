De exclusieve PlayStation game Wild werd in 2014 aangekondigd, maar is nog altijd niet verschenen. Nu ziet het er naar uit dat de game is geannuleerd, ondanks dat er in juli nog tekenen van leven werden gegeven.

Jeff Grubb meldt in een nieuwe video van Giant Bomb dat de ontwikkeling is gestaakt. Hij heeft het vermoeden dat Michel Ancel, die verantwoordelijk was voor de game, het project in de steek heeft gelaten. Bovendien werkt hij al geruime tijd niet meer bij Ubisoft.

“I can confirm that game is fully done. There is no Wild anymore… Wild is dead. I think Michel Ancel abandoned the project… he’s not working on it anymore, the project got shut down. The team that was working on it was looking at maybe trying to stay together and work on other projects. I don’t know what happened with that, but they were like, ‘we’re not working on [Wild] anymore, but we do have a lot of talent here, so maybe we can work on some stuff’.”