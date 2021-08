In 2016 kwam de eerste FIFA-game op de markt die gemaakt werd met de Frostbite Engine. Een jaar later volgde de Madden NFL-serie. Het heeft even geduurd, maar nu is ook de NHL-reeks aan de beurt.

NHL 22 zal het eerste deel zijn in de langlopende ijshockey-serie die wordt gemaakt met de Frostbite Engine. Hiermee kan de Ignite Engine – die hiervoor werd gebruikt voor de sportgames van EA – in de prullenbak.

Het gebruik van Frostbite zorgt volgens Electronic Arts voor een sterk verbeterde game. Grafisch zal alles er nog realistischer uitzien. Zo zullen onder andere voor het eerst de ogen zijn geanimeerd. Qua gameplay zullen er ook grote veranderingen worden doorgevoerd. Hierdoor voelt NHL 22 heel anders aan dan zijn voorganger.

Of NHL 22 inderdaad de grote stap voorwaarts is als dat Electronic Arts doet geloven kan je op 15 oktober bekijken. Dan komt de ijshockeygame uit voor de PlayStation 4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.