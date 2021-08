NHL 22 zit eraan te komen, alleen weten we – buiten dat het spel wordt gemaakt in de Frostbite Engine – nog weinig over deze titel. Electronic Arts zet dit gelukkig recht door middel van een nieuwe video.

Op 15 oktober zal NHL 22 in de winkels liggen, dus vond EA het tijd om wat meer te laten weten over het nieuwste deel in de bekende ijshockey-reeks. In een video wordt getoond dat de game op alle vlakken zijn voorganger voorbij zal streven.

De Frostbite Engine zorgt voor uiterst realistische graphics en verschillende toevoegingen aan de gameplay moeten van NHL 22 de beste in de serie maken. Wat voor verbeteringen er door zijn gevoerd, wordt in de onderstaande video uitgebreid getoond.