Bijna twee jaar geleden verscheen de Disney Classic Games Collection: Aladdin & The Lion King. De ESRB, een Amerikaanse instantie die een leeftijdsclassificatie geeft aan games, maakt nu echter melding van een andere collectie die nog een klassieker van Disney toevoegt.

In de beschrijving op de website van de ESRB valt namelijk te lezen dat naast Aladdin en The Lion King ook Jungle Book onderdeel zal zijn van deze collectie. De website maakt bovendien melding van een release op de Nintendo Switch en Xbox Series X|S, maar de PlayStation 5 wordt vooralsnog niet genoemd. De game zal opnieuw worden ontwikkeld door Nighthawk Interactive.

Dat de ESRB melding maakt van zo’n collectie is enigszins eigenaardig te noemen aangezien het gaat om de toevoeging van slechts één game. The Jungle Book kreeg ook nooit een officiële remaster in tegenstelling tot The Lion King en Aladdin. Bovendien is er nog geen officiële onthulling geweest die het bestaan van deze game bevestigd, maar misschien horen we tijdens de Gamescom deze week meer.