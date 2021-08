Nu Sony hun officiële Japanse studio gesloten heeft, blijven er maar twee ontwikkelteams uit het land van de rijzende zon officieel in loondienst van de uitgever. Team Asobi (Astro’s Playroom) en Polyphony Digital (Gran Turismo) mogen dan wel klinkende namen zijn, toch voelt het een beetje alsof Sony zijn geboorteland in de steek laat.

Dat is echter absoluut niet waar, aldus grote baas Hermen Hulst. In een interview met GameInformer deelt hij namelijk mee dat ze blijven investeren in de externe ontwikkelaarsgroep uit Tokio, die in het verleden reeds samenwerkte met FromSoftware en Kojima Productions. Japan zal volgens hem altijd een plekje in Sony’s hart hebben.

“We are investing in our external development group out of Tokyo as well, and that’s a team that has obviously worked with the likes of From Software and Kojima Productions. So we are very invested in Japanese development and Japanese development is something that we love. I think it’s such a core part of the PlayStation identity that I can’t ever see us shy away from Japanese or even Asian development.”