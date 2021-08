Heb je een Nintendo Switch en wil je online gamen? Dan heb je natuurlijk Nintendo Switch Online nodig, wat je tegen betaling kunt verkrijgen. Ter promotie heeft Nintendo echter een actie en dat tot 10 september, want je kunt een 7-daagse proefperiode benutten, zo laat men weten.

Deze trial kun je hier in de Nintendo eShop vinden en geeft je toegang tot alle online functionaliteiten van je games op de Nintendo Switch. Dit is ook te gebruiken voor eenieder die in het verleden al eens een gratis proefperiode heeft benut.

Een normaal lidmaatschap op Nintendo Switch Online kost voor 3 maanden € 7,99 en schaf je hier aan. Een jaarabonnement is naar verhouding voordeliger en kost € 19,99, daarvoor kan je hier terecht.