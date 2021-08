Electronic Arts heeft een vijftal patenten vrijgegeven, zodat andere ontwikkelaars daar ook gebruik van kunnen maken in hun (aankomende) titels. Dit laat de ontwikkelaar annex uitgever weten in een persbericht aan PlaySense. Met deze zogeheten ‘Patent Pledge’ hoopt EA andere ontwikkelaars aan te moedigen om features te bouwen die inclusiever zijn voor de spelers.

Een voorbeeld van één van de patenten is het ‘Ping’-systeem in Apex Legends, waarmee je met andere spelers kunt communiceren zonder tekst of voicechat. Drie andere patenten hebben te maken met features voor spelers met zichtproblemen. De patenten maken het mogelijk om kleuren, helderheid en contrast automatisch aan te passen, zodat objecten beter van elkaar te onderscheiden zijn.

Tevens heeft EA de broncode van hun ‘Tunable Colorblindness Solution’ op GitHub vrijgegeven voor de bovenstaande technische oplossing, dit betekent dat ontwikkelaars meteen aan de slag kunnen om het stukje code in hun eigen project te verwerken.

Het laatste patent is bedoeld voor spelers die last hebben van gehoorproblemen. EA is verder van plan om toekomstige en soortgelijke patenten toe te voegen en meer technologieën open-source te maken.

Chris Buzzo, executive vice president van positive play commercial en marketing is erg blij met het initiatief en zei het onderstaande: