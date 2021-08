Met Into The Pit nestelt zich een nieuw interessant project op onze reeds rijkelijk gevulde radar. De roguelite FPS werd met een explosieve trailer aangekondigd op Microsofts Gamescompresentatie en wist zo een aardige eerste indruk achter te laten.

Samen met je nicht ga je in Into The Pit uitzoeken waar een mysterieuze put vol demonen vandaan komt. Je belandt dus letterlijk en figuurlijk in de put. De onderstaande sleutelfeatures, allen doordrenkt met occulte invloeden, klinken alvast veelbelovend.

Key Features Fight with Chaotic Magic – Experiment with various spells and powers to become an unstoppable magical force.

– Experiment with various spells and powers to become an unstoppable magical force. Shifting, Treacherous Dungeons – High-octane energy and short-paced levels will keep you on your toes. You’ll never know what horror lies beyond the next corner.

– High-octane energy and short-paced levels will keep you on your toes. You’ll never know what horror lies beyond the next corner. Grow Your Powers – Rescue villagers to open shops for permanent upgrades to prolong your runs and maximize your potential.

– Rescue villagers to open shops for permanent upgrades to prolong your runs and maximize your potential. Choose Your Challenge – Mix keys and runes gathered on your journeys to generate and combine different dungeon encounters.

Into The Pit verschijnt op 19 oktober, zowel voor de Xbox consoles als op de pc. De titel zal inbegrepen zitten bij Xbox Game Pass. Verder laten we de trailer voor zich spreken. Laat gerust even weten wat jullie ervan denken.