The Gunk stond gepland voor een release in september, maar dat is niet langer haalbaar. Dit blijkt uit een bericht op de Xbox Wire, waar aangegeven wordt dat The Gunk in december zal verschijnen. Dit ging gepaard met het tonen van een nieuwe gameplaytrailer, die je hieronder kunt checken.

Deze trailer geeft een idee van wat je van deze game mag verwachten en via Xbox Wire weten we dat de game op de Xbox One op een stabiele 30 fps zal draaien. Als je The Gunk op de Xbox Series X|S of pc speelt, dan mag je 60 frames per seconde verwachten en dat in een 4K resolutie.

The Gunk maakt deel uit van Game Pass en anders kost de game bij de release € 29,99.