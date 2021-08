Eind vorig jaar kwam het nieuwste deel in de Wasteland franchise uit en zoals je toen al in onze review kon lezen, was er meer dan genoeg content aanwezig tijdens de launch.

Toch liet ontwikkelaar inXile Entertainment het daar niet bij en al snel kwamen ze met nieuwe DLC op de proppen. Met de komst van The Battle of Steeltown uitbreiding lieten ze weten dat er nog één DLC op de planning stond en die is ondertussen onthuld. De Cult of the Holy Detonation komt uit op 5 oktober en de verwachting is dat deze dezelfde prijs krijgt als de eerste DLC: €13,99. Koop je beide uitbreidingen in één keer, dan betaal je slechts €19,99.

Ook komt op dezelfde datum Wasteland 3: Colorado Collection uit. Dat is – je raadt het al – een editie waarin de nieuwste versie van de game wordt gebundeld met alle betaalde uitbreidingen. Een prijs voor deze bundel werd nog niet bekendgemaakt.

Heb je de game nog niet in je bezit en wil je hem voor een zacht prijsje aanschaffen? Wasteland 3 is tot en met 1 september in de aanbieding in de PlayStation Store.