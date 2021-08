Net zoals vorig jaar zal er ook dit jaar weer een digitale gamescom plaatsvinden en het hoogtepunt zal Opening Night Live zijn. Een showcase die gehost wordt door Geoff Keighley en twee uur beslaat. Vanavond zal deze showcase plaatsvinden en wel van 20.00 tot 22.00 uur.

Je kunt de show natuurlijk hier op PlaySense volgen en alle belangrijke nieuwtjes publiceren we uiteraard apart. Zo mogen we nieuwe beelden van Death Stranding: Director’s Cut verwachten, alsook Far Cry 6, LEGO: The Skywalker Saga en nog veel meer. De pre-show begint trouwens om 19.30 uur en je checkt alles hieronder.