Nintendo en LEGO hebben eerder al samengewerkt omtrent unieke LEGO sets met de bekende personages in de hoofdrol. Deze samenwerking ziet nu een uitbreiding, want Nintendo heeft aangekondigd dat My Nintendo en LEGO VIP een nieuwe manier van beloningen aanbieden hebben gevonden.

Zo is het nu mogelijk om met je Platinum Points een sleutelhanger te verkrijgen, geheel in stijl van de LEGO set. Hiervoor heb je 400 punten nodig en het enige wat je aan kosten maakt zijn de verzendkosten die gerekend worden. Er is vooralsnog één variant beschikbaar in de Benelux: Mario, ook kun je digitale wallpapers aanschaffen en 250 LEGO VIP punten.

Voor de aanschaf kan je hier bij My Nintendo terecht.