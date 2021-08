Everspace 2 komt als het goed is in 2022 uit, maar is op de pc al te spelen als early access-titel. Wil je toch liever de game eerst testen voordat je er geld aan gaat uitgeven, dan kan dat via een demo.

Om de early access-versie van Everspace 2 te kunnen spelen, moet je €37,99 neertellen. Twijfel je nog of de game wel wat voor jou is, dan kan je nu ook een demo spelen op pc. De demo (die je hier kunt vinden) laat je vijf hoofdmissies en twee zijmissies spelen. Je kan ook niet hoger dan level 5 worden.

Ga je na het spelen van de demo van Everspace 2 over tot aankoop van de early acces-versie, dan kan je je savegame meenemen.