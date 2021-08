Wil je Middle-Earth veroveren in de trein, dan wordt dit spoedig mogelijk. NetEase en Warner Bros. Interactive Entertainment hebben aangekondigd dat dit via The Lord of the Rings: Rise to War mogelijk zal zijn voor menig fanaat van de franchise. Wereldwijd kunnen mobiele gamers op iOS en Android op een strategische wijze Middle-Earth verdedigen, veroveren of het via nederzettingen het voor het zeggen krijgen.

Als je hierin geïnteresseerd bent, dan kan je vanaf nu jezelf voor registreren via de App Store, Google Play en ook de Samsung Galaxy Store. De game zal officieel uitgebracht worden op 23 september. Hieronder een trailer voor een impressie.