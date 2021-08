In 2019 werd de game Synced: Off-Planet aangekondigd, maar sindsdien hebben we er nagenoeg niets meer van vernomen. Tijdens gamescom Opening Night Live heeft Tencent Games een nieuwe trailer getoond die de game als het ware opnieuw moet introduceren.

Bekijk de mooie beelden hieronder en weet dat er op 3 september een alpha zal plaatsvinden, je kunt je daarvoor hier opgeven. Synced: Off-Planet is in ontwikkeling voor pc en zal via Steam verkrijgbaar zijn.