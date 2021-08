Vampire: The Masquerade is ooit begonnen als een tabletop RPG en heeft inmiddels al behoorlijk wat videogame incarnaties achter zijn naam staan. Het langverwachte tweede deel in de Bloodlines reeks mag dan wel voor onbepaalde duur uitgesteld zijn, datzelfde kunnen we niet zeggen van Bloodhunt. Integendeel, die laatste game zal al vanaf 7 september speelbaar zijn.

Bloodhunt wordt een battle royale titel in het Vampire: The Masquerade universum, die via Steam verkrijgbaar zal zijn op pc. Geïnteresseerden kunnen de game evenwel al vanaf 7 september in early access aanschaffen. De onderstaande trailer is gloednieuw en toont met de Toreador alvast één van de vampierclans die je onder je duimen zal kunnen nemen. Enjoy!