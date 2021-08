Het is nog een klein maandje wachten tot 24 september, wanneer Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set verschijnt voor de Nintendo Switch. Zoals de naam al duidelijk maakt, zit de game vol met de eerdere DLC-afleveringen: A New Power Awakens Parts 1 en 2. De nieuwste video geeft een voorproefje van het spel en een indruk van wat je mag verwachten.

Hoewel dit een deel in de serie is met veel moois voor toegewijde fans, aangezien er bekende scenes in de game zitten, lijkt het ons ook een redelijk startpunt voor degenen die iets minder thuis zijn in de wereld van Dragon Ball Z. Bekijk zeker de onderstaande trailer die, vrij uitgebreid, de game uit de doeken doet.