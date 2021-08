Het ziet er naar uit dat Sony nu alleen maar de ‘nieuwe’ versie van de PlayStation 5 verscheept. Na Australië is de console ook in Nederland aangetroffen. Afgelopen juli kwam er informatie naar buiten over een ‘nieuwe’ versie van de PlayStation 5. Deze zou lichter zijn en een andere schroef bevatten voor de meegeleverde standaard. Deze versie is nu ook in Nederland opgedoken.

Een van onze redacteuren kocht op 25 augustus een PlayStation 5 bij MediaMarkt via de website. Toen de console binnenkwam, bleek dat het ging om de vernieuwde versie. Dat is te zien aan het serienummer – CFI-1116A in plaats van CFI1016A – en de andere schroef. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat in Nederland voortaan alleen de lichtere PlayStation 5 verkocht zal worden.