Assetto Corsa Competizione is al geruime tijd te spelen op de vorige generatie consoles. Het was daarnaast al bekend dat de game ook naar de PS5 en Xbox Series-consoles zou komen en deze ‘next-gen’ versie heeft nu een releasedatum gekregen.

De PlayStation 5- en Xbox Series X-versie van Assetto Corsa Competizione komt op 24 februari 2022 uit en biedt een 4K resolutie met 60 frames per seconde. Welke resolutie de Xbox Series S-versie heeft is niet bekend. Auto’s die aan het 2021 GT World Challenge meedoen, zijn voorzien van het juiste likje verf en als laatste is het mogelijk om privé lobby’s te creëren

Heb je de last-gen versie van de racegame in bezit, dan kan je deze gratis opwaarderen. Je kan dan ook gewoon je savegame meenemen en dat geldt tevens voor alle extra content die je hebt aangeschaft.

De bekendmaking van de genoemde releasedatum ging gepaard met een trailer en die check je hieronder. Daaronder kan je dankzij IGN vijf minuten aan gameplay zien en hier kun je onze review van de PS4-versie vinden.