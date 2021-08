Rockstar Games heeft laten weten dat er weer een nieuwe update live is gegaan in GTA Online en die voegt de nodige bonussen, testritten, kortingen en nog veel meer toe. Gezien de Los Santos Tuners update een poosje terug werd uitgebracht, speelt dat nog een vrij grote rol in deze update die nu is verschenen.

Zoals gebruikelijk hebben we alles weer bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet, zodat je precies weet wat de nieuwe update naar de game heeft gebracht. Voordat we daarin duiken eerst nog een speciale vermelding van een scheepswrak. Deze is namelijk aangespoeld aan de kust en daar kunnen schatten gevonden worden. Het loont dus om naar het wrak uit te kijken en als je erg fanatiek bent, je kan er slechts één per dag vinden voor mooie beloningen.

Dubbele GTA$ en RP bij Auto Shop Client Jobs

Dubbele GTA$ en RP bij Lester Contact Missions

Dubbele GTA$ en RP in Stunt Races

Driedubbel salaris voor Bodyguards en Associates

De Karin Sultan RS Classic is nu verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos

Annis Euros is de Prize Ride van deze week bij de LS Car Meet

Nieuwe testritten: de nog niet uitgebrachte Übermacht Cypher is nu beschikbaar voor een testrit op de LS Car Meet, naast de nieuwe Karin Sultan RS Classic en de Obey Tailgater S

De Vapid GB200 is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Aan kortingen ontbreekt het natuurlijk ook niet, zo zijn de volgende voertuigen tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar.

Vapid Dominator GTT – 30% korting

Bravado Half-Track – 40% korting

Dinka Verus – 40% korting

Pegassi Tezeract – 40% korting

Dewbauchee Specter – 30% korting

Verder is er een korting van 50% van toepassing op alle bunkers en de bunkerupgrades, alsook aanpassingen schaf je met 40% korting aan. En als laatste nog de Prime Gaming bonussen. Als je daar je Social Club-account aan koppelt, dan krijg je ook deze week weer een bonus van GTA$100K. Daarnaast profiteer je van 80% korting op de Vapid Flash GT en 35% korting op de Obey Tailgater S.