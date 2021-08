Tijdens het PlatinumGames Super Summer Festival heeft The Wonderful 101: Remastered wat aandacht gekregen. Zo kunnen gamers die de game in bezit hebben nieuwe DLC downloaden voor nog geen euro. Het betreft The Prince Vorkken DLC, waarmee je met…Prince Vorkken kan spelen. Het is onder andere een nieuwe modus, waarin je met de prins je hele groep vechtersbazen kan aansturen. Hieronder een extra toelichting van PlatinumGames:

Unlock a new mode that lets you change the main player character to Prince Vorkken Ohgee, heir to the throne of the comet Rhullo and leader of the star-spanning Guyzoch Space Pirates! As Prince Vorkken, the Multi-Unite ability is replaced with “Enemy-Unite,” which summons a host of “Unify Monster” alien beasts!

“The Prince Vorkken” also works with the free Time Attack DLC. Use Prince Vorkken’s Enemy Unite to carve out a new path, and perhaps a faster time!

Players can switch freely between normal mode and The Prince Vorkken mode after installing “The Prince Vorkken” DLC.

Het is ook een mooi moment om de game nu aan te schaffen, mocht je die nog niet in bezit hebben. The Wonderful 101: Remastered is op het moment afgeprijsd en kost nu €30,59 in de Nintendo eShop. Mocht je nog tegoed nodig hebben, dan kan je dat hier regelen op KaartDirect.