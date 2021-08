Ontwikkelaar OSome Studio en uitgever Microïds hebben een nieuwe gameplay trailer vrijgegeven van de platformer game The Smurfs: Mission Vileaf.

Tijdens je avontuur moet je het opnieuw opnemen tegen de boosaardige tovenaar Gargamel, die een formule bedacht heeft om een kwaadaardige plant genaamd ‘Vileaf’ te creëren. De plant is een groot gevaar voor het welzijn van het bos waarin de Smurfen wonen en het doet een geur verspreiden die Smurfen aantrekt om ze nadien gevangen te houden. Om de plannen van Gargamel te saboteren, neemt een team van Smurfen bestaande uit Smurfin, Brilsmurf, Koksmurf en Potige Smurf het op tegen de Vileaf plant met behulp van enkele handige uitvindingen.

The Smurfs: Mission Vileaf verschijnt op 26 oktober 2021 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc via Steam.