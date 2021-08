In september kunnen gamers op de Nintendo Switch een ritje maken in Cruis’n Blast. Dit is het nieuwste deel in de, die 1994 het levenslicht zag en niemand minder dan de man van toen, Eugene Jarvis, werkt er nog steeds aan. Zo weet je dat de franchise nog altijd in goede handen is.

De racegame was vooral groot in de arcadehallen, maar werd ook geport naar de Nintendo 64. Ikzelf heb het tweede deel, Cruis’n World, fanatiek gespeeld op de console van Nintendo. Zo was de hele trilogie van Cruis’n zelfs te spelen op de Nintendo 64, waarover Jarvis een leuke uitspraak deed.

Tijdens de ontwikkeling van Cruis’n Blast, die dus halverwege september uitkomt, leek het Eugene Jarvis wel een leuk idee om de originele trilogie opgepoetst en wel terug te brengen exclusief voor de Nintendo Switch:

“We’ve been tossing around some ideas – one thing I’ve been tossing around is to remaster the classic arcade Cruis’n trilogy especially for the Switch, up-resing the content to full HD and solid 60Hz frame rate!”

De trilogie zou dan bestaan uit Cruis’n USA, Cruis’n World en Cruis’n Exotica. Je hebt ook nog Cruis’n Velocity (mobile) en Cruis’n (Wii), maar daar zei hij verder niks over om die eventueel ook terug te brengen.

Mocht Cruis’n Blast een succes worden op de Nintendo Switch, dan kunnen wij onze klok er waarschijnlijk wel op gelijk zetten dat er vroeg of laat een release volgt van de originele Cruis’n trilogie.