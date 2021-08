Sinds Bethesda is overgenomen door Microsoft nam de kans op een PlayStation 5 release voor Starfield behoorlijk af. Sterker nog, nadat de overname eenmaal rond was gaf Microsoft al aan dat die game uitsluitend op de Xbox Series X|S en pc zal verschijnen.

Tegelijkertijd heeft Bethesda het platform van Sony niet in de ban gedaan, want de recente Quake release kwam gewoon op de PlayStation uit. Ook Deathloop en Ghostwire: Tokyo staan nog op de planning en ook nadien zijn Bethesda releases op de PlayStation zeker niet uitgesloten.

Dit herhaalde Pete Hines recent in een livestream, die aan wilde geven dat er per titel heel secuur gekeken wordt op welke platformen deze uitkomt. Dit deed ook de discussie omtrent Starfield weer oplaaien, maar Aaron Greenberg van Microsoft heeft nu nogmaals definitief uitsluitsel gegeven: Starfield komt niet naar de PlayStation 5.

Iedereen die nog een sprankje hoop had, helaas, het zit er niet in. Als je Starfield wilt spelen, dan is dat mogelijk op de Xbox Series X|S en pc, en dat vanaf release ‘kosteloos’ via Game Pass.

“Starfield will be an launching exclusively on Xbox Series X|S and PC on November 11, 2022. Game Pass members can play it day one as well on Xbox & PC. I know we have said this all before and none of that has or will change.”