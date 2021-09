Er staat heel wat nieuws op de planning voor Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Title Update 3 komt namelijk op ons af en dat betekent uiteraard nieuwe content in de vorm van heel wat leuks.

Allereerst krijgen we op 2 september drie nieuwe monsties die aan je team toegevoegd kunnen worden: Soulseer Mizutsune, Elderfrost Gammoth en Oroshi Kirin. Hierbij krijgen we ook vier nieuwe quests, waarvan twee coöp quests. De pret houdt niet op, want op 18 september krijgen we ook een hoop nieuwe missies, ditmaal met vijf coöp quests. Later in september komt dan nog een nieuwe update, dus er is heel wat te doen de komende maand!

Hieronder kan je een korte trailer bekijken die de update wat in de verf zet. Meer weten over de game? Lees dan gerust eerst onze review na.