Voordat Battlefield 2042 in de winkels ligt, zal er eerst een beta plaatsvinden, maar we weten alleen nog niet wanneer deze precies komt. Dit lijkt nu bekend te zijn, want een Italiaanse retailer heeft de datum van deze beta namelijk al prijsgegeven.

Media World meldt op zijn website dat er op 6 september een beta van Battlefield 2042 van start zal gaan en deze zal duren tot en met 11 september. Consumenten die de game voor 3 september pre-orderen, kunnen aan deze beta deelnemen.

Electronic Arts heeft officieel nog geen datum bekendgemaakt, dus voorlopig moet je dit met de bekende korrel zout nemen. Het lijkt echter goed mogelijk, want EA heeft wel al laten weten dat er in september een beta zal plaatsvinden.