Goed nieuws voor alle PlayStation Now abonnees: een aantal van de meest iconische avonturen uit de Final Fantasy-reeks komen de komende maanden naar PlayStation Now.

Starten doen we met Final Fantasy VII op 7 september. Op 5 oktober mag je dan weer uitkijken naar Final Fantasy VIII Remastered. Vervolgens verschijnt op 2 november Final Fantasy IX. Net na het bezoek van de Sint krijgen we op 7 december Final Fantasy X/X-2 HD Remaster op ons bord en als afsluiter verschijnt op 4 januari Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Je zal al deze titels kunnen downloaden en/of streamen naar je PlayStation en/of pc. Benut zeker deze kans, want de games blijven natuurlijk niet eeuwig beschikbaar, aangezien PlayStation Now een rotatiesysteem in games hanteert.