Volgende maand verschijnt Battlefield 2042 ten tonele, maar we mogen binnenkort nóg een Battlefield titel verwachten, hoewel ditmaal in een ietwat kleiner formaat. Een listing op de Google Play Store heeft namelijk het bestaan van Battlefield Mobile onthuld. Opvolgend heeft uitgever EA een aantal eerste details gedeeld.

Battlefield Mobile is een free-to-play mobile game die elementen leent van zijn grote broertjes. Binnenkort zal er een eerste test starten, hoewel die alleen beschikbaar zal zijn in Indonesië en de Filipijnen voor smartphones die Android 7.0 of hoger draaien. Verder heeft Battlefield Mobile 4 classes: Assault, Support, Medic en Recon en er is de mogelijkheid om de look van je held aan te passen.

Uiteraard zul je mettertijd upgrades en skins voor je wapens verdienen en er zijn klassieke en nieuwe maps aanwezig in Battlefield Mobile. Ten slotte heeft EA nog een aantal screenshots gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.