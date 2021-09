Het ziet ernaar uit dat THQ Nordic Star Wars-fans op hun wenken zal bedienen. Volgens de USK rating board, het bedrijf dat leeftijdsetiketten plakt op je games, komen er verschillende bundels met Star Wars-games. In de tweet van Gematsu staat alles mooi op een rij, dus hieronder het overzicht van wat we kunnen verwachten in de nabije toekomst. Mocht je dus wat oude pareltjes willen aanschaffen, is het verstandig even op deze bundels te wachten.

Het betreft voor nu een Jedi Knight Collection met daarin Jedi Academy en Jedi Outcast en in de tweede bundel zitten Star Wars Episode I: Racer en Star Wars: Republic Commando. Beide bundels zullen beschikbaar zijn voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Omtrent andere platformen is er nog niks bekend.

