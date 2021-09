Jason Schreier heeft een uitgebreid interview gehad met Shawn Layden, de voormalige CEO van Sony’s PlayStation Worldwide Studios. Hieruit zijn een aantal interessante details naar voren gekomen. Uit het Bloomberg-artikel is onder andere naar voren gekomen wat de reden is, waarom de beste man ermee gestopt was. Zo waren er de geruchten dat het te maken had met Jim Ryan, die zijn positie wilde innemen. Hoewel Layden hier niet op inging, vond hij het na het meemaken van zes consolelanceringen ook wel welletjes. Om geen burn-out te krijgen, had hij een mooi moment gekozen om eruit te stappen en wat anders te gaan doen.

Verder ging hij in op de huidige stand van zaken in de gamesindustrie. De manier hoe games nu worden gefinancierd en worden verkocht is simpelweg niet houdbaar op lange termijn, aldus Layden. De productiekosten van games worden per generatie verdubbeld en op een gegeven moment is het niet meer bij te benen als er niks verandert. Als voorbeeld gaf hij aan dat voor de laatste paar PlayStation 4-games zijn budget rond de 100 miljoen dollar was en hij voorspelt dat PlayStation 5-titels makkelijk 200 miljoen dollar kunnen gaan kosten:

Game development “seems to double in cost every platform,” “If we can’t stop the cost curve from going up, all we can do is try to de-risk it. That puts you in a place where you’re incentivized toward sequels.”

Wat je hierdoor krijgt zijn games die steeds meer op periodieke basis worden uitgebracht (zoals een Call of Duty of Madden) die weinig ruimte bieden in variatie. Zo gaan ontwikkelaars zich storten op projecten als Candy Crush, Fortnite of Roblox, waar nu eenmaal erg veel geld mee te verdienen valt.

“What happens there is you end up with 3-4 silos of games or game types that continue to exist, and variety is squeezed out,”

Enfin, games moeten natuurlijk steeds mooier, groter of diepgaander worden, maar daar zijn nou eenmaal heftige kosten aan verbonden. Het gevaar met hoge kosten is dat variatie of juist creatieve originaliteit hieronder gaat lijden.

“We are now the largest entertainment medium in the world, except on a social impact level we punch below our weight,” “My goal in the last act of my career is really to bring more people into gaming creation, more people from all over the world, [and] bring more people into the enjoyment of gaming.”

Het is bekend dat games duurder worden, waardoor je nu ook rond de 80 euro moet betalen voor Sony-exclusieve games, maar op een gegeven moment zal een vaste prijs voor een game of te hoog worden voor de consument, of simpelweg niet meer rendabel zijn. Het is dus afwachten hoe de gamesindustrie hier in de toekomst om mee zal gaan. Is Xbox Game Pass hierin dan de oplossing?