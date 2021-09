In juli werd na lange tijd gissen eindelijk bekend wanneer F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch uit zou komen. En die speciale dag is vandaag aangebroken. En zoals gewoonlijk wordt dat gevierd met een launch trailer.

Hoofdpersonage Rayton Rabbit slaat met een gigantische vuist een heel leger van robots aan gort en doet dit met veel plezier. Dat is echter niet het enige waar F.I.S.T. in uitblinkt, want de vele gevechten worden aangevuld met heel wat puzzelen, platformen en ontdekken.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch is nu beschikbaar in de PlayStation Store voor €29,99, of €26,99 voor PlayStation Plus abonnees. Er staat ook een pc-versie op de agenda, maar de releasedatum hiervoor is nog niet bekendgemaakt.