Al een tijdje zouden gebruikers van de Nintendo Switch een andere UI willen hebben. Zo zou een toevoeging van folders een welkome functie zijn, en de functie om de achtergronden van verschillende kleuren te voorzien is überhaupt een optie die ontbreekt. Het personifiëren van je hybride console is nu eenmaal iets wat men graag wilt, maar het kan helaas (nog) niet.

Een Reddit-gebruiker met de naam porcorousseauu heeft zijn visie voor een nieuwe user interface in ieder geval uit de doeken gedaan, die je hieronder kunt bekijken. Het heeft veel weg van de UI van Apple iOS en bevat ook de veelgevraagde functies. Wat vinden jullie ervan? Zou Nintendo zich hierdoor moeten laten inspireren of mag de UI blijven zoals het is? Laat het weten in de comments.