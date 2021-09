Eergisteren stopte de gesloten beta van Hell Let Loose en er is nog een open beta van de ‘strategic squad first-person shooter’ voor de PlayStation 5 op komst. Deze zal lopen van 16 tot 20 september. Je hoeft daarna niet lang meer te wachten voordat de game uitkomt.

Hell Let Loose zal op 5 oktober beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. Dan kan je veldslagen betreden van 50 tegen 50 spelers, waar elke team is onderverdeeld in verschillende divisies, die ieder weer worden geleid door een officier. De consoleversies van Hell Let Loose ondersteunen cross-play, maar de eerder uitgekomen pc-versie doet daar niet aan mee.

De bekendmaking van de releasedatum van Hell Let Loose gaat samen met een trailer en die check je hieronder.