Call of Duty zal dit jaar weer richting zijn roots gaan en zo zullen we de Tweede Wereldoorlog in Vanguard voor onze kiezen krijgen. Naast Vanguard is er nog een andere populaire shooter die deze setting gebruikt en dat is Hell Let Loose. Wanneer deze game precies verschijnt is nog onduidelijk, maar wel weten we nu dat er een beta zal plaatsvinden op de PS5.

De ontwikkelaar bevestigde de beta via een Tweet en dit is de eerste keer dat Hell Let Loose op de consoles een beta krijgt. Alhoewel we niet meer weten dan deze bevestiging, zegt de ontwikkelaar dat meer details hierover – waaronder het inschrijven – in de komende weken onthuld zullen worden.