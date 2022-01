Als we aan Kickstarter successen denken, moeten we toch ook wel denken aan Hell Let Loose. Qua pledges kwam de game niet in de buurt van titels als een Mighty No. 9, maar Hell Let Loose kwam wel een stuk beter uit de verf. Met twee teams van vijftig man grootse veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog naspelen is dan ook behoorlijk gaaf. Geen wonder dus dat Team17 er wel wat in zag om deze IP hun eigen te maken.

Dit betekent dus dat Team17 nog nieuwe delen van Hell Let Loose kan gaan uitbrengen, ook zonder de oorspronkelijke ontwikkelaar Black Matter. Laatstgenoemde hoeft trouwens ook niet te veel te rouwen. Na een Kickstarter campagne die een luttele 220.000 dollar heeft opgebracht, is de Hell Let Loose IP nu voor 31 miljoen plus nog een bedrag wat tot 15 miljoen kan oplopen verkocht aan Team17. Met zo’n budget kan Black Matter vast nog wel een vette titel tevoorschijn toveren binnen enkele jaren.